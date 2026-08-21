Messico, pescatori alla deriva su borsa termica: le immagini del salvataggio

La Marina del Messico ha soccorso due pescatori dopo che avevano trascorso cinque giorni alla deriva su una borsa termica nell’Oceano Pacifico, a oltre 240 chilometri al largo della costa del Chiapas.

I due uomini, di 53 e 32 anni, erano partiti a bordo di un peschereccio e non si avevano più loro notizie dal 14 agosto.

Una cooperativa di pescatori ha chiesto aiuto per la ricerca degli uomini, spingendo la marina a dispiegare navi e aerei. Il personale medico della marina ha visitato i pescatori prima che fossero trasportati in elicottero al porto per ricevere cure mediche.