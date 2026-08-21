Corea del Sud, a Seul la protesta dei lavoratori della Samsung

Il sindacato di Samsung Electronics, che rappresenta i dipendenti della divisione prodotti di consumo, ha organizzato venerdì una manifestazione a Seul per chiedere una retribuzione più alta.

Con cartelli e striscioni, i dipendenti si sono radunati davanti alla sede centrale dell’azienda, sotto la sorveglianza della polizia. Il colosso tecnologico sudcoreano ha registrato un utile operativo record nel periodo aprile-giugno, grazie al fatto che il suo settore dei chip di memoria continua a cavalcare il boom globale dell’intelligenza artificiale.

Il sindacato chiede una retribuzione aggiuntiva, citando la crescente insoddisfazione per il divario salariale rispetto alla divisione dei semiconduttori, i cui stipendi e bonus dovrebbero aumentare in modo significativo, mentre la divisione dei prodotti di consumo ha registrato una perdita nel secondo trimestre.