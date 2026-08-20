Serbia, fiumi in secca per il gran caldo: spunta antico battello a vapore

Un antico battello a vapore, che è stato testimone del turbolento passato della Serbia, è l’ultimo reperto storico portato alla luce dai fiumi in secca nel Paese che stanno subendo le conseguenze di un caldo estremo e prolungato e di una grave siccità. Il battello, noto come “The Slovenian”, è spuntato dal fiume Sava nei pressi della città di Sremska Mitrovica, a nord-ovest della capitale Belgrado. Sebbene alcune parti fossero già emerse in precedenza, secondo la popolazione locale non è mai stata così visibile. Lo storico Popovic ha affermato che la nave fu costruita nel 1913 in un cantiere navale di Budapest, in Ungheria, all’epoca parte dell’Impero austro-ungarico. Inizialmente battezzata Vah, dal nome di un fiume in Slovacchia, la nave trasportava carichi pesanti tra Budapest e altre città sul Danubio, ha spiegato Popovic.