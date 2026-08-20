Germania, tornado su Fürstenwalde: albero sfonda il tetto di una casa

Una donna è morta e almeno altre due persone sono rimaste ferite a seguito delle violente tempeste che durante la notte hanno causato ingenti danni in diverse zone della Germania. Nelle immagini la città di Fürstenwalde, 78 chilometri a sud-est di Berlino, colpita da un tornado. I tetti sono stati divelti e diverse auto sono state danneggiate dalla caduta di alberi; una persona è rimasta ferita, secondo quanto riportato giovedì dall’agenzia di stampa tedesca dpa. Nelle immagini si vede anche un tronco che ha sfondato il soffitto di un’abitazione.