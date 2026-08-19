Usa, auto ed edifici danneggiati dalle tempeste a Kansas City

Le tempeste notturne che si sono abbattute tra martedì e mercoledì su Kansas City, nel Missouri hanno danneggiato veicoli ed edifici, abbattuto alberi e provocato detriti, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Il gestore locale dei servizi pubblici è intervenuto per far fronte alle interruzioni di corrente diffuse, ma potrebbero volerci alcuni giorni prima che l’elettricità venga ripristinata. La zona di Midtown è stata la più colpita. In un’altra zona della città, decine di residenti sono rimasti senza casa dopo che le tempeste hanno divelto il tetto di un complesso residenziale: coinvolti 61 residenti e 38 appartamenti.