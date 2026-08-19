Thailandia, violente inondazioni sommergono strade e case

Violente inondazioni hanno colpito la provincia di Nan, nel nord della Thailandia. I residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni dopo che l’acqua ha sommerso strade e case. Nell’arco di 24 ore, sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia torrenziale, provocando inondazioni improvvise e frane, secondo quanto riferito dalle autorità. Le immagini trasmesse dall’emittente thailandese TPBS hanno mostrato gravi inondazioni nelle città e nei villaggi della provincia, con i residenti costretti a camminare con l’acqua che arrivava all’altezza della vita e gli edifici sommersi.