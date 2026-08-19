Repubblica Centrafricana, crolla una miniera d'oro: almeno 100 morti

Sono almeno 100 i morti nel crollo della miniera d’oro nel villaggio di Zamboye, nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana. La miniera d’oro artigianale che si trova nella prefettura di Nana-Mambere, vicino al confine con il Camerun, è crollata martedì mattina. Gervais Ganagoroh, un volontario locale della Croce Rossa impegnato nelle operazioni di soccorso, ha affermato che finora sono stati recuperati oltre 100 corpi, mentre diversi sopravvissuti versano in condizioni critiche. Anche Bertrand Be Yangué, membro del consiglio giovanile di Zamboye, ha detto che il bilancio delle vittime supera i 100, aggiungendo che è probabile che il numero aumenti, poiché diverse persone risultano ancora disperse e altre sono intrappolate sotto le macerie.