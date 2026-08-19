Putin: "Attacchi Ucraina a infrastrutture russe non hanno conseguenze critiche"

“Gli attacchi dell’Ucraina contro impianti industriali e infrastrutture provocano danni all’economia russa ma non hanno e non possono avere conseguenze critiche”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. “Sui ritmi di crescita dell’economia influisce tutta una serie di fattori, tra cui la pressione esterna e gli attacchi terroristici contro impianti industriali e infrastrutture”, ha affermato Putin durante una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali. “Naturalmente, da questi attacchi non derivano conseguenze critiche, non ci sono state e non possono esserci. Ma certamente ci provocano dei danni, questo è evidente. Lo comprendiamo, lo vediamo e ne siamo consapevoli”, ha proseguito Putin