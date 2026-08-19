Manchester, ricercato si addormenta sul tetto: il momento dell’arresto

Si addormenta sul tetto di una casa nella Greater Manchester, in Gran Bretagna, dove si era rifugiato e viene arrestato dalla polizia. L’uomo, di 37 anni, era ricercato con l’accusa di disturbo della quiete pubblica, danneggiamento, reati contro l’ordine pubblico, furto con scasso e aggressione a due agenti di polizia. Nelle immagini diffuse dalle forze dell’ordine il momento in cui intervengono gli agenti con il 37enne che si era addormentato sul tetto di un’abitazione in Reservoir Street a Salford.