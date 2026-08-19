Corea del Nord, Trump: "Kim ha armi nucleari, bene che io vada d'accordo con lui"

“Il fatto che io vada d’accordo con lui è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Lui ha 57 potenti armi nucleari. Non sarebbe mai dovuto accadere. Non avrebbero mai dovuto permetterlo. Se fossi stato presidente, non lo avrei permesso.Ma vado d’accordo con lui”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, parlando con i giornalisti riguardo al suo rapporto con Kim Jong Un. Alla domanda se stia scambiando delle lettere con il dittatore nordcoreano, il presidente ha replicato: “Non posso dirvelo”. Kim Jong Un “si comporterà bene, finché c’è un presidente in gamba. Se ci fosse un presidente stupido, probabilmente non sarebbe così”. Quanto all’Iran, “non posso lasciare che abbia un’arma nucleare”, ha ribadito Trump.