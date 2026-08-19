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mercoledì 19 agosto 2026

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Cisgiordania, ambasciatore Usa Huckabee: "La violenza dei coloni è terrorismo"

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L’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha ribadito martedì 18 agosto che la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania rientra nella definizione di “terrorismo”, sottolineando la responsabilità dell’ambasciata di proteggere i cittadini americani. “Quando ci si impegna in attività volte a modificare il comportamento e a incutere timore in un individuo, in un’intera società o in una comunità, questa è la definizione, la definizione storica di terrore. Quindi non so come altro definirla”, ha affermato Huckabee in un’intervista al Canale 11 israeliano.

Il riferimento è all’assedio, che va avanti da 10 giorni, ad alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Qusra, tra queste quelle del palestinese-americano Loui Ridi, rientrato nella sua casa lunedì 17 agosto. Martedì Ridi ha affrontato i coloni e ha chiesto alle forze israeliane di allontanarli, ma i soldati gli hanno ordinato di rientrare, affermando che l’area era stata dichiarata zona militare chiusa. “Quando ciò accade a un cittadino americano, come è successo di recente, è nostra responsabilità, in quanto ambasciata americana, intervenire con la massima fermezza possibile, affermando che ‘questo comportamento è inaccettabile’”, ha dichiarato Huckabee.