Cina, la festa degli innamorati si celebra tra artigianato e musica

In Cina la festa degli innamorati, il Qixi, si celebra il settimo giorno del settimo mese del calendario cinese, che nel 2026 cade mercoledì 19 agosto. In occasione del San Valentino cinese, che non è solo una festa di fiori e cioccolatini, vengono suonati strumenti antichi come lo yangqin, la versione cinese del dulcimer a martelletti, e il pipa, uno strumento a corda tradizionale. Il programma di attività, che si svolge presso il Museo delle Tradizioni Popolari di Pechino, si intitola “Alla ricerca delle abilità”. Il tema riflette una tradizione al centro del Qixi nota come qiqiao, in cui storicamente donne e ragazze pregavano per ottenere abilità e destrezza e dimostravano le proprie capacità attraverso l’artigianato e altre attività. Una delle attività prevedeva l’uso dei fiori di balsamo come colorante naturale: la pasta di fiori veniva applicata sulle unghie e avvolta per fissarla. Nella mitologia cinese, Zhinü è una tessitrice simboleggiata dalla stella Vega che si innamora di Niulang, un pastore di vacche incarnato dalla stella Altair.Il loro amore è proibito e l’Imperatore di Giada decreta la loro separazione ai lati opposti della Via Lattea. Si ricongiungono una volta all’anno, il settimo giorno del settimo mese lunare, su un ponte formato da gazze.