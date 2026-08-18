Gaza, il Board of Peace apre al disarmo totale di Hamas. Trump: “Hormuz nuovo territorio Usa” – La diretta

Il Board of Peace per Gaza sta valutando di abbandonare l’approccio graduale al disarmo di Hamas per adottarne uno di consegna completa delle armi in un’unica fase, al quale seguirebbe il ritiro di Israele dalla Striscia. Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth la mappa dello Stretto di Hormuz, con la scritta ‘Nuovo territorio Usa’. Resta alta la polemica sulle parole del ministro della sicurezza nazionale israeliana Ben Gvir, che in un poadcast ha sostenuto la necessità di uccidere “da 30 a 40″ persone a notte a Gaza”, riferito apparentemente ai miliziani di Hamas. “Non commentiamo commenti e dichiarazioni, ma sono lieta di ribadire la nostra posizione: la Ue si aspetta che Israele rispetti tutti i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale”, afferma una portavoce del Servizio europeo per l’Azione esterna