Re Harald di Norvegia ricoverato in ospedale

Re Harald di Norvegia, 89 anni, è stato ricoverato in ospedale e resterà in congedo per malattia per due settimane. Lo ha annunciato la Casa reale. “Il re è stato ricoverato oggi pomeriggio all’ospedale nazionale a seguito di un esame medico“, si legge nella nota, in cui viene spiegato che “nelle ultime settimane il re è stato sottoposto a un trattamento a base di cortisone per anemia emolitica, una malattia del sangue” e “ciò ha causato un accumulo di liquidi nell’organismo che richiede un trattamento ospedaliero”. “Il re è in congedo per malattia per due settimane. Sua Altezza Reale il principe ereditario ricopre la carica di reggente durante questo periodo. Torneremo sulle conseguenze che ciò avrà sul programma ufficiale della Casa Reale”, scrive ancora la Casa reale stessa.

L’emittente pubblica Nrk riferisce che è la prima volta che si viene a sapere che il re soffre di questa malattia. Si tratta della prima notizia relativa alla salute del re Harald da quando si era ammalato a febbraio durante un soggiorno a Tenerife. Durante un soggiorno in Malesia nel 2024, il monarca era stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione. Il viaggio era privato, ma dopo il ricovero era stato inviato in ospedale il medico personale del re. Il re era stato rimpatriato con l’aereo medico della SAS e successivamente gli era stato impiantato un pacemaker. A ricoprire la carica di reggente durante il congedo di re Harald sarà il principe ereditario Haakon.