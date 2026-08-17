Iran, oggi scadono i 60 giorni del Memorandum. Teheran: “Irrilevante dopo le violazioni Usa” – La diretta

L’Iran starebbe preparando un’escalation nel conflitto con gli Usa. Lo riporta il Wall Street Journal che riferisce di “un piano segreto dell’Iran per intensificare la guerra”. Secondo quanto riportato alcune informazioni di intelligence suggeriscono un cambiamento strategico da parte dei leader più intransigenti per aumentare i costi per gli Stati Uniti e i loro alleati regionali. Oggi scadono i 60 giorni previsti dal memorandum d’intesa del 17 giugno tra Teheran e Washington.