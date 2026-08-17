Filippine, Manila allagata dopo piogge torrenziali

Le forti piogge che hanno colpito le Filippine, causate dal monsone di sud-ovest, hanno allagato numerose strade di Manila lunedì. Anche la principale regione settentrionale di Luzon è stata colpita da piogge persistenti. La scorsa settimana, oltre 12.000 persone sono state sfollate a causa di inondazioni e piogge torrenziali, mentre diverse città e paesi del Nord hanno sospeso le lezioni venerdì e sabato, secondo quanto riferito domenica dai funzionari addetti alla gestione delle emergenze. Le piogge monsoniche sono state precedute da una tempesta tropicale che ha causato almeno sei morti. Secondo quanto riferito dalle autorità filippine, quattro abitanti di alcuni villaggi sono morti la scorsa settimana a causa di una frana e di una colata di roccia nelle province di Benguet e Rizal.