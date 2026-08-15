Panama schiera le forze lungo i 266 chilometri di confine con la Colombia

(LaPresse) Panama ha schierato oltre 700 agenti speciali lungo il confine con la Colombia per impedire l’ingresso di organizzazioni criminali. L’operazione “Steel Shield”, voluta dal presidente José Raúl Mulino, prevede presidi strategici e pattugliamenti congiunti con la polizia colombiana. Nel Darién, le forze di sicurezza controllano una frontiera di 266 chilometri, in gran parte immersa in una fitta e impervia foresta. Secondo Héctor De Sedas, il Clan del Golfo mantiene un’influenza sul versante colombiano, mentre le autorità monitorano i movimenti considerati a rischio.