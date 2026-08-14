Spagna, incendio vicino a un monastero: l'intervento della Guardia Civil

Ancora un incendio in Spagna, nella provincia di Huesca. Le fiamme, che hanno già distrutto 9.000 ettari e costretto all’evacuazione di centinaia di persone, si sono avvicinate pericolosamente al monastero di San Juan de la Peña, costringendo l’Unità Militare di Emergenza, coadiuvata da esperti del patrimonio culturale, a rimuovere alcune casse contenenti reperti storici e oggetti preziosi presenti nella struttura. I media locali hanno riferito che alcuni di questi oggetti erano legati ai primi re d’Aragona e al decimo conte di Aranda, tutti sepolti nel monastero. I reperti sono stati trasportati nella vicina Santa Cruz de la Serós, prima di essere trasferiti al Museo di Huesca.