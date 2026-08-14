Croazia, incendio sulla costa: 7 feriti e oltre mille evacuati

Almeno sette persone sono rimaste gravemente ferite e versano ancora in condizioni critiche a seguito di un incendio divampato durante la notte nei pressi della città costiera di Omis, in Croazia, costringendo oltre 1.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni.

Il rogo è scoppiato nella tarda serata di giovedì in un sobborgo e si è rapidamente propagato a causa del forte vento. Le fiamme si sono avvicinate al centro della città; alcune zone di Omis sono rimaste senza elettricità, molte auto sono andate a fuoco. Dei testimoni hanno raccontato ai media locali che alcune persone si sono gettate in mare dopo che anche delle imbarcazioni sono state incendiate.

36 persone di Omis hanno richiesto assistenza medica; 14 sono state ricoverate in ospedale, tra cui le sette con ferite potenzialmente letali.