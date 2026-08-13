Stati Uniti, respinta la causa per antisemitismo intentata da Trump contro Harvard

Negli Stati Uniti un giudice ha respinto la causa per antisemitismo che il governo federale aveva intentato contro Harvard. Lo riporta il New York Times, aggiungendo che si tratta di un duro colpo per gli sforzi dell’amministrazione Trump per costringere l’università a un accordo.

Il governo aveva sostenuto che l’università di Harvard non avesse fatto abbastanza per contrastare l’antisemitismo durante le proteste nel campus, ma il giudice federale di Boston Richard G. Stearns ha accolto la richiesta di Harvard di archiviare il caso, affermando che gli incidenti antisemiti citati nella causa intentata dall’amministrazione Trump a marzo erano “troppo isolati ed episodici” per dimostrare che Harvard non rispetti la legge.