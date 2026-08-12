Usa, Trump: "Ricandidarmi nel 2028? Tutti me lo chiedono"

Arrivato quasi alla metà del suo secondo mandato, Donald Trump risponde ai giornalisti circa la possibilità di ricandidarsi alle Presidenziali del 2028, ipotesi assolutamente vietata dal XXII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America. “Signor presidente, alla cena ha indossato il cappellino Trump 2028. Fa sul serio riguardo alla possibilità di ottenere un terzo mandato?” ha chiesto un giornalista. “Tutti mi hanno fatto questa domanda”, ha risposto Trump. “E sapete che la legge è molto severa al riguardo. Mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto severa. Me lo chiedono tutti, anche stasera, mentre urlano all’evento: ‘2028’. Ora tutti vogliono che lo faccia. Ma la legge è molto severa”, ha concluso il presidente Usa.