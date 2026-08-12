Stati Uniti, Karoline Leavitt non sarà più la portavoce della Casa Bianca

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca e la più giovane persona ad aver ricoperto tale incarico, lascerà il ruolo alla fine del mese: lo ha annunciato il presidente Donald Trump. Leavitt, 28 anni, era rientrata da poco nel suo ruolo dopo un breve congedo per la nascita del suo secondo figlio, avvenuta a maggio. Leavitt, che ha lavorato per il tycoon come assistente stampa durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, è stata una delle sostenitrici più in vista del movimento “Make America Great Again“. Il presidente repubblicano l’ha definita una delle sue “collaboratrici più fidate” in un post sui social media con cui ha annunciato la sua partenza.

Il post con cui Donald Trump ha annunciato che Leavitt lascerà il suo incarico di portavoce. (Foto: Truth Social, Donald Trump)

Ha dichiarato che Leavitt “lascerà l’incarico alla fine del mese per poter trascorrere più tempo con i suoi splendidi figli piccoli e con la famiglia; una decisione che comprendo e rispetto pienamente! Karoline diventerà ora una delle mie principali consulenti esterne e una voce influente all’interno del Partito Repubblicano, mentre lavoriamo per sfidare la storia e vincere in modo decisivo le elezioni di metà mandato”.

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

“La verità è che, da quando sono tornata alla Casa Bianca dopo la nascita di mia figlia, ho sentito nel profondo di non poter essere la madre migliore che i miei due figli piccoli meritano, dedicando al contempo il tempo, le energie e l’attenzione costanti richiesti dal ruolo di portavoce della Casa Bianca; è per questo che ho preso la decisione, dolceamara, di lasciare la Casa Bianca e iniziare un nuovo capitolo della mia vita”, ha affermato la Leavitt in un post sui social media. Trump non ha indicato chi potrebbe sostituirla in questo ruolo di grande rilievo.