Kansas, uomo stermina la propria famiglia a Winfield: sei morti

(LaPresse) Un uomo ha sterminato tutta la sua famiglia a Winfield, nello Stato americano del Kansas, e poi ha avvertito la polizia, aggiungendo di essere pronto a togliersi la vita. La tragedia è avvenuta la mattina di martedì 11 agosto. Gli agenti chiamati sul posto hanno chiesto il supporto dell’FBI. All’arrivo sulla scena del crimine, la polizia non ha potuto far altro che constatare la strage. Ronald H. Williams senior – 53enne padre di tre bambine e un bambino di età compresa tra i 3 e i 9 anni – avrebbe ucciso i quattro figli e la moglie 44enne, prima di puntare l’arma contro se stesso e suicidarsi. Per gli investigatori si tratterebbe di un evidente caso di omicidio-suicidio, senza altre ipotesi al vaglio. Il capo della polizia locale ha confermato ai giornalisti: “Avevamo avuto contatti con il signor Williams, che aveva manifestato un comportamento anomalo”. Ha specificato che ciò era accaduto “nelle ultime settimane”. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE