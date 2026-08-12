Iran, Guardie rivoluzionarie: "Pronti a estendere operazioni oltre i confini"

Un alto consigliere del comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell’Iran ha dichiarato che le forze iraniane devono essere in grado di estendere le proprie operazioni in “territorio nemico” e di svolgere missioni ben oltre i confini nazionali. “Ogniqualvolta la situazione lo richieda e venga impartito l’ordine, dobbiamo essere in grado di estendere le operazioni in territorio nemico e di condurre missioni lontano dal nostro territorio”, ha affermato il generale di brigata Mohammad Reza Naqdi, alto consigliere del comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), durante un’intervista alla televisione di Stato. Naqdi ha aggiunto che l’IRGC deve raggiungere questa prontezza operativa e sviluppare le proprie capacità militari in modo tempestivo.