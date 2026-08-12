Indonesia: traghetto in fiamme a Bali, 106 passeggeri salvati

(LaPresse) – Un incendio è divampato all’alba di mercoledì a bordo del traghetto Putri Yasmin, in navigazione da Padang Bai, a Bali, verso Lembar, sull’isola di Lombok. A bordo si trovavano 114 passeggeri e 17 membri dell’equipaggio, oltre a 44 veicoli e 53 motocicli, secondo i dati della capitaneria di Padang Bai. I soccorritori, affiancati da unità della Marina, motovedette, mezzi di soccorso e un elicottero, hanno tratto in salvo 106 persone e stanno cercando di evacuare le altre 25. Le operazioni sono rese difficili dal mare agitato, con onde che hanno raggiunto i quattro metri; l’allarme è stato ricevuto intorno alle 4.45, circa mezz’ora dopo l’inizio dell’incendio.