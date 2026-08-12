India, piogge monsoniche causano frana a Mumbai: almeno 6 morti

Le forti piogge monsoniche hanno provocato una frana in un quartiere densamente popolato di Mumbai, la capitale finanziaria dell’India, causando la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre quattro. La frana si è verificata prima dell’alba di mercoledì 12 agosto, quando una porzione di collina è crollata su alcune case in un gruppo compatto di abitazioni nel sobborgo di Ghatkopar. Le autorità hanno immediatamente avviato un’operazione di soccorso che ha coinvolto vigili del fuoco, polizia, la Forza Nazionale di Intervento in caso di Disastri e funzionari comunali, ma gli sforzi sono stati ostacolati dalle strette vie di accesso che hanno impedito l’uso di mezzi pesanti. Le squadre di soccorso hanno estratto almeno 10 persone dalle macerie e le hanno trasportate d’urgenza in un ospedale pubblico. Sei persone, tra cui due bambini e due adolescenti, sono state dichiarate morte all’arrivo. Altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale e stanno ricevendo cure.