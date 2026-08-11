Ucraina, missili russi contro un ospedale pediatrico a Kiev

Nella notte alcuni missili russi hanno colpito il quartiere Shevchenkivskyi di Kiev, interessando anche l’area di un ospedale pediatrico. I bambini e il personale sanitario si trovavano nei rifugi e nessuno è rimasto ferito. L’attacco ha lasciato due crateri e ha danneggiato finestre e una conduttura del gas. In un’altra zona della capitale, un video girato sul posto ha mostrato i vigili del fuoco impegnati a spegnere un incendio in un magazzino che si è esteso su una superficie di circa 1.200 metri quadrati. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche.