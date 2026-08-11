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martedì 11 agosto 2026

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Iran, Araghchi: "Trump implorava di negoziare dopo 20 giorni di guerra"

LaPresse
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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sostiene che Teheran abbia costretto Donald Trump a chiedere negoziati dopo circa 20 giorni di guerra. “All’inizio della guerra, il presidente degli Stati Uniti ha scritto due parole: ‘resa incondizionata’. Era questo che volevano da noi. E quello stesso nemico, dopo circa 20 giorni, stava poi implorando di negoziare“, ha dichiarato Araghchi a Teheran. Il ministro ha aggiunto che l’Iran avrebbe dimostrato di saper difendere i propri diritti sia sul piano militare sia su quello diplomatico, arrivando a sostenere: “Avete vinto sia la guerra che la diplomazia“.