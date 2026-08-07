Usa, Trump: “Sostegno a Vance per presidenziali 2028? Troppo presto per pensarci”

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca di aver appreso giovedì di un articolo del Washington Post, secondo cui avrebbe detto in privato ai finanziatori di dover sostenere JD Vance per la presidenza nel 2028. Trump non ha smentito la notizia, ma ha risposto “No, no” quando gli è stato chiesto se si trattasse di un sostegno ufficiale al suo vicepresidente. “Penso che sia eccezionale, ma è decisamente troppo presto anche solo per pensarci”, ha affermato Trump.