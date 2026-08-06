Usa, incendio nella contea di Spokane: l'inferno di fuoco sulle rive del fiume

(LaPresse/Ap) Lunedì le autorità hanno arrestato un uomo di 37 anni sospettato di aver appiccato uno degli incendi boschivi che stanno devastando la parte orientale dello Stato di Washington, negli Usa. Il rogo, divampato sabato, è uno dei numerosi che stanno bruciando nei dintorni di Spokane, la seconda città più grande dello Stato. Si tratta di alcuni degli incendi più distruttivi nella storia dello Stato, che insieme hanno distrutto almeno 700 edifici e costretto circa 67.000 persone ad evacuare. Nelle immagini diffuse dall’ufficio dello sceriffo della Contea di Spokane si vedono le fiamme a ridosso della riva dell’omonimo fiume, riprese da un’imbarcazione.