Roma, le delegazioni di Israele e Libano arrivano all’ambasciata Usa

Le delegazioni di Israele e Libano si sono incontrate all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma per la settima tornata di negoziati dedicata all’attuazione dell’accordo raggiunto a giugno. Al centro dei colloqui il ritiro delle forze israeliane dalle aree occupate nel Libano meridionale, in cambio del progressivo disarmo di Hezbollah e del passaggio del controllo del territorio all’esercito libanese. Il piano prevede una prima fase con alcune “zone pilota”, dove le truppe israeliane lascerebbero spazio alle forze di Beirut. I negoziati si inseriscono nel percorso avviato dopo il conflitto scoppiato tra Israele e Hezbollah, iniziato con il lancio di razzi dal Libano verso Israele e proseguito con l’offensiva israeliana nel sud del Paese, tuttora in parte occupato. Hezbollah continua a opporsi ai colloqui diretti tra le due parti.