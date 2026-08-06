Porto Rico, emergenza siccità: scatta il razionamento dell'acqua

Porto Rico attuerà misure di razionamento dell’acqua a San Juan e in altre grandi città a causa della siccità che ha colpito il territorio statunitense. A partire da venerdì, oltre 180.000 utenti rimarranno senza acqua per 48 ore alla volta, secondo un programma a rotazione. A San Juan la gente fa la fila per rifornirsi d’acqua dalle autocisterne. “Sono venuto a prendere taniche per la cucina, per conservare l’acqua e riempire la mia cisterna”, ha detto Juan Eduardo Cabán Ríos, un residente locale. “Non abbiamo acqua da sabato”, ha aggiunto. Luglio è stato il mese più secco mai registrato a San Juan in oltre 120 anni. Martedì la governatrice Jenniffer González ha dichiarato che le misure di razionamento rimarranno in vigore senza fornire una stima sui tempi per la loro revoca.

I meteorologi hanno avvertito che le condizioni di siccità persisteranno fino a settembre. L’assenza di precipitazioni sta peggiorando la situazione, ma migliaia di portoricani stavano subendo carenze idriche già da un anno per ragioni sconosciute.

Il principale bacino idrico di Carraízo, a Trujillo Alto, presenta livelli molto bassi e, con il protrarsi della siccità, ci sono poche speranze che torni presto a una situazione normale. Porto Rico aveva già attuato misure di razionamento nel 2020 e nel 2015, quando circa 400.000 utenti ricevevano acqua solo ogni tre giorni.