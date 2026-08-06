Hiroshima, 81 anni fa la bomba atomica: la commemorazione

Hiroshima ha commemorato l’81° anniversario del bombardamento atomico statunitense con la tradizionale cerimonia al Parco Memoriale della Pace. Alle 8.15 del mattino, l’ora esatta in cui il 6 agosto 1945 fu sganciata la bomba sulla città giapponese, un minuto di silenzio e il rintocco della Campana della Pace hanno ricordato le vittime della tragedia che di fatto segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla cerimonia ha partecipato per la prima volta anche la premier Sanae Takaichi, che ha promesso “iniziative concrete e realistiche” per un mondo libero dalle armi nucleari e il rafforzamento degli strumenti internazionali contro la proliferazione.