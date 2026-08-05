Nuova Zelanda, la consigliera comunale si collega dal bagno: imbarazzo in sala

La consigliera comunale di Dunedin, in Nuova Zelanda, Jo Galer, si è collegata dal bagno di casa a una riunione del consiglio comunale che si è tenuto il 3 agosto scorso. Il video che mostra il suo intervento, trasmesso in diretta streaming su Youtube, è ben presto diventato virale sui social. In sala è da subito evidente l’imbarazzo dei presenti ma lei non si scompone. “Puoi spostare la tua videocamera? Vediamo il tuo bucato”, le chiede una donna. “Se potete vedere me, potete vedere anche il mio bucato, nessun problema”, la replica della politica. A incuriosire gli utenti c’è anche un’inquietante presenza: qualcuno che si muove dietro una porta a vetri che sembrerebbe una doccia.