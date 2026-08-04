Libano, i carri armati israeliani continuano a pattugliare la zona di confine

I carri armati israeliani continuano a pattugliare la zona di confine con il Libano mentre si avvicina un nuovo passaggio diplomatico. A Roma prende il via un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano con l’obiettivo di dare seguito all’accordo annunciato il 26 giugno. L’intesa prevede il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale in cambio del disarmo di Hezbollah e fissa le tappe verso un futuro accordo di pace tra i due Paesi, tecnicamente in guerra dalla nascita dello Stato di Israele. Hezbollah, sostenuto dall’Iran, continua però a respingere sia l’accordo sia il dialogo diretto.