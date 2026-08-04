Bulgaria, naziskin assaltano hotel che ospita adolescenti ebrei italiani

Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l’ingresso dell’albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. Nelle immagini esclusive pubblicate qui sul sito di LaPresse, si vedono alcuni giovani vestiti di nero radunati davanti all’ingresso dell’hotel mentre urlano “Sieg Heil” ed esibiscono il saluto nazista. Il video documenta le fasi della tensione davanti all’albergo, dove alloggiava il gruppo di ragazzi italiani, in un grave episodio di antisemitismo avvenuto nel cuore dell’Europa.