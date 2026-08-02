Aereo si schianta in Perù: 7 italiani tra le vittime

Ci sarebbero anche sette italiani tra le 13 vittime dell’incidente che ha coinvolto un piccolo areeo da turismo precipitato nella provincia di Nasca, nella regione di Ica, nel sud del Perù. Lo riferisce l’emittente Sol Tv secondo cui l’aereo trasportava 11 turisti provenienti dall’Europa, sette italiani, due tedeschi e due spagnoli. Morti anche il pilota e il copilota. L’aereo, appartenente alla compagnia Aerodiana, era decollato dall’aeroporto di Pisco sulla sua rotta abituale. Tuttavia, per cause ancora oggetto di indagine, il velivolo ha improvvisamente perso quota prima di completare il volo.

Farnesina conferma 7 vittime italiane: “In contatto con ambasciata a Lima”

“Nella giornata di ieri si è verificato un incidente aereo nell’area di Nazca, in Perù, nel quale hanno perso la vita tredici persone, tra cui sette cittadini italiani”. Lo conferma la Farnesina in una nota. “Il velivolo, un Cessna Grand Caravan della compagnia peruviana Aerodiana, era partito da Pisco ed era diretto al sorvolo delle Linee di Nazca, sito archeologico riconosciuto dall’Unesco. L’aereo si è schiantato nei pressi dell’aerodromo Maria Reiche, nell’area di Pueblo Viejo, dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse. L’Ambasciata d’Italia a Lima si è attivata con le autorità peruviane dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Le famiglie dei connazionali sono state avvertite in Italia. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è rimasto in contatto con l’Ambasciatore a Lima, che ha inviato personale sul luogo dell’incidente. I Ministeri dei Trasporti, del Turismo e degli Esteri peruviani stanno coordinando le attività con le Ambasciate dei Paesi coinvolti. Le autorità peruviane hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente”, si legge ancora.

Chi sono le vittime italiane

È stata confermata dalla Farnesina l’identità delle sette vittime italiane, decedute nello schianto aereo in Perù. Si tratta di Elena Sala (58 anni), Matteo Gianturco (24 anni), Lorenzo Angelucci (24 anni), Massimo Angelucci (58 anni), Cristina Maria Bianco (57 anni), Paolo Gianturco (59 anni), e Pietro Gianturco (18 anni). Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni), gli spagnoli Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52 anni),e Ana Isabel Sanchez Muñoz (52 anni). Deceduti anche i peuviani Américo Salazar, pilota dell’aereo e Irenka del Carpio, copilota.

Non ci sono sopravvissuti

L’aereo è precipitato intorno alle 13, ora locale. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati sopravvissuti a causa della violenza dell’impatto e del successivo incendio del velivolo.

La Commissione per le Indagini sugli Incidenti Aerei ha iniziato la raccolta delle prove tecniche sul luogo dello schianto. L’obiettivo dell’indagine, riferisce El Comercio, è stabilire se si sia verificato un guasto meccanico nei sistemi dell’aeromobile o se abbiano influito fattori esterni sulla caduta.

L’area rimane presidiata dalla polizia per proteggere i componenti del velivolo sparsi sul terreno. L’impatto è avvenuto precisamente in un terreno agricolo della zona di Pueblo Viejo, situato a breve distanza dall’aerodromo María Reiche. La struttura dell’aeromobile è andata completamente distrutta e i resti sono finiti sparsi tra i campi coltivati circostanti. La Procura ha disposto il trasferimento delle vittime all’obitorio di Ica per le autopsie. Incidenti simili si sono già verificati nella regione.

Nel 2022, in uno schianto aereo sono morte sette persone, tra cui due cileni e tre olandesi. Nell’ottobre del 2010, quattro turisti britannici e due membri dell’equipaggio peruviani sono deceduti quando un aereo della AirNasca si è schiantato dopo aver sorvolato le linee di confine.