Francia, in Gironda Canadair in azione per spegnere ultimi fronti del maxi-incendio

In Gironda, nel sudovest della Francia, i vigili del fuoco a bordo degli aerei Canadair sono al lavoro per domare gli ultimi focolai di un vasto incendio boschivo a Lège-Cap-Ferret, che ha devastato un’area grande quattro volte Parigi e costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. In molti però stanno stanno tornando gradualmente nelle proprie case, mentre proseguono le operazioni di bonifica nelle aree colpite.

Restano mobilitati migliaia di vigili del fuoco. Il traffico ferroviario a sud di Bordeaux, interrotto da domenica a causa degli incendi, potrà riprendere a partire da sabato, ha annunciato venerdì la Sncf, la compagnia ferroviaria nazionale francese.