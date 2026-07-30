Iran, pesanti attacchi Usa dopo l’avvertimento di Trump – La diretta

Il presidente Usa: È il nostro turno e li colpiremo duramente. Sanno cosa succederà”

Le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver sferrato attacchi “pesanti” contro l’Iran, in risposta ai tentativi di attacco con missili balistici iraniani contro le forze americane. “È il nostro turno e li colpiremo duramente. Sanno cosa succederà” aveva detto mercoledì sera il presidente Trump ai giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca.