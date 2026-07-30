Iran, pesanti attacchi Usa dopo l’avvertimento di Trump – La diretta

Le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver sferrato attacchi “pesanti” contro l’Iran, in risposta ai tentativi di attacco con missili balistici iraniani contro le forze americane. “È il nostro turno e li colpiremo duramente. Sanno cosa succederà” aveva detto mercoledì sera il presidente Trump ai giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca.
Punti chiave
- Ministro Difesa saudita ha incontrato ieri Trump e Vance
- Giordania: "Abbattuti 5 missili lanciati da Teheran"
- Pasdaran: "Paesi coinvolti in aggressione riceveranno dura risposta"
- Media, Trump valuta piano per offensiva aerea di 2 settimane
- Media: "Tre persone uccise e 2 ferite in attacco su isola di Qeshm"
- Centcom: "Abbiamo colpito decine di obiettivi, sferrati attacchi pesanti"
Ieri il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita Khalid bin Salman ha incontrato separatamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il vicepresidente JD Vance. Lo hanno riferito due persone informate sulla questione che hanno affermato che la decisione saudita di unirsi agli attacchi statunitensi contro le milizie filo-Iran in Iraq era volta a inviare un messaggio a Teheran, per far capire che non avrebbe tollerato che l’Iran o i suoi proxy prendessero di mira l’industria petrolifera saudita e altre infrastrutture critiche. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa ha sottolineato a Trump e Vance che i sauditi desiderano un allentamento delle tensioni nel conflitto e che Washington e Teheran tornino al tavolo dei negoziati.
Le difese aeree giordane hanno abbattuto cinque missili lanciati dall’Iran questa mattina. Lo riferisce l’agenzia di stampa statale giordana Petra. Non sono state segnalate vittime a seguito dell’intercettazione dei missili.
“I Paesi coinvolti nell’aiuto all’aggressore riceveranno una dura risposta se non correggeranno il loro comportamento”. È quanto affermano le Guardie Rivoluzionarie in una nota, come riporta Bbc Persian. Il riferimento è all’Arabia Saudita che ieri si è unita agli Stati Uniti per lanciare attacchi contro milizie filo-Iran in Iraq.
Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato presentato un piano per un’intensa campagna aerea di 10-14 giorni volta a indebolire le capacità missilistiche di Teheran. Secondo fonti vicine alle discussioni citate dal Wall Street Journal, il piano, elaborato dall’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), rappresenterebbe una significativa escalation rispetto al precedente ciclo di attacchi. Il Wsj aggiunge che Trump starebbe anche valutando una risposta militare più limitata, lasciando comunque spazio alla diplomazia.
L’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha riferito che tre persone sono state uccise e due sono rimaste ferite in un attacco lanciato dagli Stati Uniti sull’isola di Qeshm, situata al largo della costa iraniana nello Stretto di Hormuz.
Le forze armate statunitensi hanno dichiarato di aver sferrato attacchi “pesanti” contro l’Iran, in risposta ai tentativi di attacco con missili balistici iraniani contro le forze americane. Lo comunica Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom).Il Centcom ha reso noto di aver colpito “decine” di obiettivi del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), in reazione alle azioni iraniane di martedì contro basi statunitensi in Giordania e navi nello Stretto di Hormuz.