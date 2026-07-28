Pride Berlino, trovato video di rivendicazione dell’attacco

La polizia tedesca ha trovato quella che sembra essere una rivendicazione dell’attacco avvenuto sabato nei pressi del Pride di Berlino. Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha reso noto che gli investigatori stanno esaminando un cellulare rinvenuto nel furgone usato dal presunto attentatore, Abdul Ballout, per falciare la folla. Ha aggiunto che è stato individuato un possibile video di rivendicazione e che la persona nel video, che appare travestita, si ritiene sia Ballout.

La Procura federale tedesca ha confermato l’esistenza del video in cui il 21enne, ucciso dalla polizia, annuncia l’intenzione di compiere un attentato e giura fedeltà all’Isis. Dobrindt ha aggiunto che in un appartamento sono state rinvenute altre prove e che vi erano “riferimenti” allo Stato islamico. Dobrindt ha detto inoltre che le persone identificate come pericolose non dovrebbero essere rilasciate con condizionale e che è “discutibile” applicare il diritto minorile nei loro casi, come è avvenuto per Ballout. Ha aggiunto che si dovrebbero utilizzare braccialetti elettronici alla caviglia per limitare i loro spostamenti, ma ha sottolineato che non esiste una “sicurezza assoluta”.