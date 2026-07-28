Iran, oggi Netanyahu alla Casa Bianca da Trump. Araghchi sente omologhi di Oman e Arabia Saudita – La diretta

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che sono in corso “negoziazioni molto amichevoli” con l’Iran, nonostante il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi abbia affermato lunedì che la delegazione iraniana non ha avanzato alcuna richiesta o supplica per proseguire i negoziati e che l’Iran ha respinto una proposta americana. Oggi incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense e Benjamin Netanyahu. In giornata, previsto anche un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Punti chiave
- Teheran: "Persa capacità produttiva di gas durante guerra"
- Crosetto: "Monitoriamo Bab el-Mandeb, contatti anche con Houthi"
- Iran: giustiziati altri due manifestanti
- Tajani: "Senza cessate fuoco non potremo partecipare a missione Hormuz"
- Tajani: "Altri Paesi Ue diano maggior sostegno a missione Aspides"
- Araghchi sente omologhi Oman e Arabia Saudita: focus su Hormuz
- Melania e Barron Trump nel mirino, video su 'come uccidere' first lady
- Axios: "Sanzioni Usa più dannose dei bombardamenti per Teheran"
- Netanyahu da Trump: dossier Iran su Natanz e programmi nucleari
- Trump riceve oggi Zelensky e Netanyahu alla Casa Bianca
L’Iran ha perso circa 230 milioni di metri cubi della propria capacità produttiva di gas a causa della guerra con gli Stati Uniti e Israele. Lo ha detto la portavoce del governo iraniano Fatemeh Mohajerani in conferenza stampa, secondo quanto riferisce Irna. Ad aprile l’Iran ha chiesto un risarcimento per i danni causati dagli attacchi statunitensi e israeliani. Secondo una prima stima, dall’inizio della guerra, il 28 febbraio, il Paese avrebbe subito danni diretti e indiretti per circa 270 miliardi di dollari, ricorda Al Jazeera.
“Stiamo monitorando ogni ora quello che succede a Bab el-Mandeb mantenendo contatti con tutti, compresi gli Houthi per vedere qual è l’evoluzione, e con i nostri alleati per vedere quali sono le contromosse in grado all’eventuale soluzione. Siamo lì ancora oggi perché, se per caso una nave mercantile venisse attaccata, noi siamo lì per difenderla, che è il nostro scopo principale”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso del seguito dell’audizione sugli esiti del vertice Nato di Ankara davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’operazione Aspides, ha sottolineato Crosetto, “non nasce per la guerra ma nasce per proteggere la navigazione, quindi per proteggere le navi. Se ci fosse la guerra bisognerà rivedere tutto perché un conto è avere navi militari che proteggono il passaggio di fronte a possibili attacchi su navi civili, un conto è navi militari che vengono attaccate loro stesse e devono difendersi in situazioni di guerra. Cambia totalmente tutto, ma questo lo vedremo in divenire”.
In Iran, due uomini che avevano partecipato alle manifestazioni contro il governo di gennaio, sono stati condannati a morte per impiccagione. Secondo quanto riportato sul sito affiliato alla magistratura del Paese Mizanonline.ir, i due, identificati come Abolfazl Sepahi Badjani e Amir Hossein Safari Hosseinabadi, sarebbero stati coinvolti nell’uccisione di 4 agenti di polizia. Inoltre, avrebbero incendiato una stazione di polizia e danneggiato edifici pubblici nella città di Isfahan, a circa 400 chilometri a sud della capitale Teheran. I due uomini sono gli ultimi giustiziati tra le decine di migliaia di persone arrestate durante la repressione delle proteste a livello nazionale di gennaio. Le organizzazioni per i diritti umani affermano che altri potrebbero essere condannati a morte. Le manifestazioni, iniziate a fine dicembre e continuate fino a gennaio, sono state duramente represse dalle forze di sicurezza. A luglio, l’Iran aveva già eseguito le condanne a morte di altri due uomini per lo stesso caso. L’Iran ha stimato il bilancio delle vittime delle proteste a oltre 3.000 mila persone. Gli attivisti delle organizzazioni per i diritti umani parlano di oltre 7.000 morti.
“Finché non ci sarà un cessate il fuoco duraturo noi non potremo partecipare ad alcuna missione internazionale”. Lo ha detto, parlando della missione nello Stretto di Hormuz, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione sugli esiti del vertice Nato svolto ad Ankara dal 7 all’8 luglio davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. “Le missioni a cui abbiamo dato disponibilità a partecipare sono sempre missioni collegate a decisioni internazionali, non andremo mai da soli a partecipare ad iniziative di tipo militare”, ha precisato poi Tajani. “Riguardo allo Stretto di Hormuz”, ha aggiunto, “intendiamo andare avanti in tutte le azioni a sostegno di un accordo negoziale, oggi dovrebbe esserci una riunione dei Paesi del Golfo per vedere come trovare una posizione comune e rafforzare il dialogo” tra Usa e Iran.
“Abbiamo sollecitato gli altri Paesi dell’Ue a dare un sostegno più forte alla missione Aspides perché sono soprattutto gli italiani e i greci che si stanno facendo carico di questa operazione” che ha permesso a centinaia di navi mercantili di passare il Mar Rosso. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione sugli esiti del vertice Nato svolto ad Ankara dal 7 all’8 luglio davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha discusso degli sviluppi nello Stretto di Hormuz nel corso di due colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dell’Oman e dell’Arabia Saudita, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Irna. Durante le conversazioni telefoniche con Badr Albusaidi dell’Oman e con il principe Faisal bin Farhan Al Saud dell’Arabia Saudita, sono stati esaminati “gli ultimi sviluppi bilaterali e regionali”. I ministri degli Esteri hanno poi “sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione e di portare avanti gli sforzi diplomatici congiunti per garantire la stabilità nella regione e far fronte all’insicurezza causata nello Stretto di Hormuz dalle azioni aggressive degli Stati Uniti”, secondo quanto riporta l’Irna.
La first lady Melania Trump e il figlio Barron sono stati presi di mira dalla propaganda dell’Iran. Un nuovo video che sta circolando sui social e che è stato rilanciato dal New York Post, incita i sostenitori del regime degli ayatollah ad assassinare la moglie del presidente Trump. Intitolato “Come uccidere Melania Trump”, il video mostra immagini della first lady nel corteo presidenziale e in alcune zone di New York. Nella clip viene anche fatto il nome di negozi di stilisti in cui la first lady fa acquisti. Le sue uscite per lo shopping potrebbero essere “adatte a operazioni di combattenti per la libertà a livello globale”, viene detto nel video in cui si suggerisce inoltre di utilizzare un agente nervino per avvelenare qualsiasi capo d’abbigliamento che la first lady potrebbe acquistare. Alla fine del video, anche Barron Trump, 20 anni, viene minacciato.
Funzionari statunitensi ritengono che la pressione economica esercitata da Washington sull’Iran potrebbe danneggiare Teheran di più dei bombardamenti. E’ quanto riporta il sito di notizie Axios che cita alti funzionari dell’amministrazione Trump. L’intelligence statunitense indica che la carenza di benzina, il rischio di corse agli sportelli bancari e le difficoltà nel pagare i combattenti, aggravate dalle sanzioni e dal blocco navale statunitense, stanno aumentando la pressione finanziaria su Teheran. Un funzionario ha affermato che l’Iran “teme più il dipartimento del Tesoro del dipartimento della Guerra”, pur riconoscendo che la pressione economica potrebbe richiedere più tempo di una campagna militare su vasta scala per costringere l’Iran a un accordo. Il rapporto afferma che l’accesso ai beni congelati e l’allentamento delle sanzioni rimangono una priorità centrale per Teheran nei colloqui per il cessate il fuoco.
Secondo quanto riferito dal New York Post, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe condividere con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la sua visita a Washington, informazioni di intelligence relative al monte Kulang, area situata nei pressi dell’impianto nucleare iraniano di Natanz.Nel corso dell’incontro, Netanyahu sarebbe inoltre intenzionato a presentare a Trump nuovi elementi raccolti dai servizi israeliani sui programmi nucleari e missilistici dell’Iran. Le informazioni, secondo il quotidiano statunitense, riguarderebbero anche lo sviluppo delle capacità militari di Teheran.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riceverà oggi alla Casa Bianca il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per due incontri separati dedicati ai principali dossier internazionali.Secondo quanto riferito da un funzionario della Casa Bianca alla Cnn, l’incontro con Zelensky sarà incentrato sul processo di pace tra Russia e Ucraina. “Ora è il momento di porre fine alla guerra”, ha dichiarato il funzionario.Nel colloquio con Netanyahu, invece, al centro ci saranno gli sviluppi in Medio Oriente e il dossier Iran. Parlando con i giornalisti, Trump ha affermato che lui e il premier israeliano non sono “completamente d’accordo” sull’Iran, ma ha sottolineato che i due leader restano “piuttosto vicini”: “Abbiamo qualche piccola differenza, ma siamo piuttosto vicini”, ha detto il presidente americano.
È salito a 624 il numero dei militari statunitensi rimasti feriti nel conflitto con l’Iran. Lo riportano i dati aggiornati del Pentagono, secondo cui, al 27 luglio, i feriti con diversi gradi di gravità erano 624, di cui 461 appartenenti all’esercito statunitense.Il dato supera il precedente bilancio di 482 feriti diffuso la scorsa settimana. L’aumento è legato anche a una diversa classificazione adottata dal Pentagono, che ha distinto le perdite tra l’operazione ‘Epic Fury’, avviata il 28 febbraio, e le ‘operazioni all’estero’, iniziate il 7 luglio.Secondo i dati del Dipartimento della Difesa, nell’ambito dell’operazione ‘Epic Fury’ sono rimasti feriti 417 militari e 14 sono morti, mentre nelle ‘operazioni all’estero’ si contano 207 feriti e quattro vittime. Complessivamente il bilancio è di 624 feriti e 18 morti.