Iran, oggi Netanyahu alla Casa Bianca da Trump. Araghchi sente omologhi di Oman e Arabia Saudita – La diretta

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che sono in corso “negoziazioni molto amichevoli” con l’Iran, nonostante il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi abbia affermato lunedì che la delegazione iraniana non ha avanzato alcuna richiesta o supplica per proseguire i negoziati e che l’Iran ha respinto una proposta americana. Oggi incontro alla Casa Bianca tra il presidente statunitense e Benjamin Netanyahu. In giornata, previsto anche un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.