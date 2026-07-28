Francia, i corpi di 5 neonati trovati in casa di una coppia di Orange

Nella giornata di ieri la donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute

La polizia francese ha rivenuto i resti di cinque neonati nell’abitazione di una coppia a Orange nei pressi di Avignone nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori – scrive il giornale locale ‘La Provence’ citando una fonte vicina all’inchiesta – hanno scoperto i corpi in scatole di cartone. Nella giornata di ieri la donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute.