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martedì 28 luglio 2026

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Francia, i corpi di 5 neonati trovati in casa di una coppia di Orange

Francia, i corpi di 5 neonati trovati in casa di una coppia di Orange
Photo by: Matthias Balk/picture-alliance/dpa/AP Images
LaPresse
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Nella giornata di ieri la donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute

La polizia francese ha rivenuto i resti di cinque neonati nell’abitazione di una coppia a Orange nei pressi di Avignone nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori – scrive il giornale locale ‘La Provence’ citando una fonte vicina all’inchiesta – hanno scoperto i corpi in scatole di cartone. Nella giornata di ieri la donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute. 

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