Incendi in Spagna, bruciati 150mila ettari. Sanchez: “Espressione più dolorosa dell’emergenza climatica”

In Spagna è ancora emergenza incendi. I vigili del fuoco continuano a lottare contro le fiamme che stanno divorando migliaia di ettari in più punti del Paese. Oltre 90.000 persone sono evacuate a Madrid, Toledo e Avila, che sta registrando l’incendio più esteso avvenuto nella storia recente del Paese. Questo rogo e quello scoppiato vicino alla capitale hanno devastato oltre 77.000 ettari. Durante la notte l’avanzata delle fiamme ha subito un rallentamento, ma il fuoco non si è ancora stabilizzato. In particolare sono stati individuati tre fronti dell’incendio a Madrid: il più preoccupante si trova a nord del bacino idrico di San Juan. L’altro grande incendio contro cui stanno lottando i vigili del fuoco si trova nella Vall d’Uixò, a Castellón, nella regione di Valencia. Qui le fiamme hanno bruciato circa 6.500 ettari e 16.000 persone sono state evacuate.

Sanchez nei luoghi dei roghi. Stanziati altri 10 mln per nuovi rifugi climatici

Il premier Pedro Sanchez è in visita nelle zone colpite. “Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, ma è l’espressione più dolorosa di un’emergenza climatica che rende gli incendi di sesta generazione più voraci, le ondate di caldo più frequenti e il nostro territorio più vulnerabile”, ha affermato. “Questa non è più l’eccezione, ma è ormai la regola”.

Da inizio anno, le fiamme “hanno distrutto 150mila ettari, e 13 persone sono morte”, ha ricordato Sanchez. “A causa del caldo hanno perso la vita oltre 3.800 persone. I dati sono chiari, l’emergenza climatica uccide. Per questo non basta affrontare le conseguenze”, ma bisogna “ridurre le cause, anticipare gli effetti e preparare meglio il nostro Paese per proteggere la vita delle persone”.

Per far fronte all’emergenza, Sanchez ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di euro per finanziare la creazione di nuovi rifugi climatici, compresi i centri educativi, per aiutare la popolazione a sopportare meglio le alte temperature. “Oggi promuoviamo la rete nazionale di rifugi climatici e approviamo nuovi finanziamenti pari a 10 milioni di euro per finanziare nuovi rifugi, compresi i centri educativi. A questi si aggiungono ulteriori 9 milioni di euro per portare avanti la rinaturalizzazione urbana e rafforzare la preparazione delle nostre città in materia di transizione ecologica”, ha detto il leader socialista alla presentazione della Rete di rifugi climatici a Madrid. Il premier ha poi anticipato che domani il Consiglio dei ministri approverà l’istituzione di un Comitato scientifico d’azione contro i cambiamenti climatici. “Un organo consultivo, composto da alcuni dei migliori ricercatori e ricercatrici del nostro Paese. Il suo compito sarà quello di aiutarci ad anticipare i rischi, valutare le politiche pubbliche e orientare le decisioni con rigore, indipendenza e competenza”.

Intanto, in un’intervista radiofonica, la vicepremier e ministra della Transizione ecologica spagnola, Sara Aagesen, ha affermato che a partire da domani il rischio di incendi sarà “molto elevato” e che probabilmente avrà inizio la quarta ondata di caldo dell’estate nel Paese.