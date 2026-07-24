Cisgiordania, raid dell'Idf nell'ospedale di Nablus dopo la sparatoria

I soldati dell’esercito israeliano sono entrati nell’ospedale di Nabulus, in Cisgiordania, e hanno arrestato alcuni palestinesi a seguito della sparatoria avvenuta venerdì. Sono sospettati di essere coinvolti nello scontro a fuoco scoppiato in precedenza nei pressi del villaggio di Tell e dell’insediamento di Havat Gilad, nella parte settentrionale della West Bank, in cui sono morti quattro palestinesi e due israeliani. mentre altri otto palestinesi sono rimasti feriti. Oltre al 32enne Benayahu Mellet, riservista e guardia di sicurezza in un insediamento nelle vicinanze, è morto anche un maggiore dell’esercito israeliano, il 27enne Yuval Ezra. Secondo quanto ricostruito dal Times of Israel, l’ufficiale è stato colpito da colpi d’arma da fuoco dopo che un palestinese ha sottratto un fucile d’assalto a un agente della sicurezza civile durante lo scontro. Le circostanze esatte dell’incidente rimangono poco chiare, tuttavia i resoconti dei media israeliani e le interviste con funzionari palestinesi locali suggeriscono che stamattina un gruppo di coloni sia entrato a Tell e sia stato affrontato dai residenti, che temevano un attacco.