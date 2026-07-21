Iran, nuovi raid Usa. Media di Teheran: “Colpiti obiettivi americani in Bahrein e Kuwait” – La diretta

Le forze armate statunitensi hanno colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea, “con l’obiettivo di ridurre la capacità dell’Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali che transitano nello Stretto di Hormuz”. Lo scrive su X il Comando Centrale degli Stati Uniti.