Il caldo allenta la presa: domani bollino rosso solo in sei città. Temperature già in calo al nord

La terza ondata di calore si prepara ad allentare la sua morsa sull’Italia. Se oggi la Penisola ancora boccheggia, con 18 bollini rossi, il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute anticipa un cambio di passo, che già si sta facendo sentire al Nord. Il 22 luglio saranno solo 6 le città alle prese con il caldo estremo, mentre il 23 luglio sono previsti ben 17 bollini verdi tra Nord, Centro e Sud. In particolare, domani i bollini rossi saranno a: Catania, Cagliari, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Bollino verde per otto città del Nord (Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona) più Ancona. Ma finalmente il 23 luglio avremo temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. In giallo 9 centri tra cui Roma, mentre Palermo sarà l’unica città in rosso.