Lotito cita il motto fascista “Credere, obbedire, combattere” alla presentazione della Reggina: scoppia la polemica

La prima conferenza stampa di Claudio Lotito da nuovo proprietario della Reggina ha acceso le polemiche per una frase pronunciata durante la presentazione del progetto del club, avvenuta il 20 luglio a Reggio Calabria. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, rispondendo a una domanda sul suo approccio alla nuova avventura, ha citato il motto “Credere, obbedire, combattere“, storico slogan del regime fascista di Benito Mussolini.

Il senatore Claudio Lotito risponde a una domanda citando il celebre motto fascista "credere, obbedire, combattere". Poi gli applausi, le risatine con il sindaco Cannizzaro e l'imbarazzo.@AlekosPrete @PBerizzi pic.twitter.com/Lkog6ye1Xe — vinz 🌊 (@stropicciato) July 20, 2026

La frase e la reazione della sala

L’episodio si è verificato alla presenza del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Dopo la citazione di Lotito, in sala sono partiti applausi e alcune risate, mentre lo stesso presidente della Lazio e il sindaco sono apparsi sorridenti. La frase è stata pronunciata in un contesto che voleva richiamare, secondo la retorica utilizzata da Lotito, l’impegno e la determinazione richiesti per il nuovo progetto sportivo. Tuttavia, il riferimento a uno dei motti più noti del fascismo ha immediatamente attirato l’attenzione.