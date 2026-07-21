In Alto Adige seconda vittima in poche ore, muore un’escursionista tedesca

La donna è precipitata. Lunedì aveva perso la vita un 80enne

Due vittime in poche ore sulle montagne dell’Alto Adige. Dopo l’80enne trovato morto lunedì sera nel comune di Tesimo, una turista tedesca ha perso la vita precipitando per quasi 200 metri durante un’escursione in val Passiria. La vittima ha circa 60 anni e faceva parte di un gruppo di una decina di persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:45 nei pressi del rifugio Plan, lungo l’Alta Via Tiroler Höhenweg. Inutile l’intervento sul posto del soccorso alpino.