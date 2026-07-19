Andrew Tate arrestato a Miami con il fratello. Il Regno Unito chiede l’estradizione

Andrew Tate e suo fratello Tristan, il cui impero sui social media che promuove ricchezza, dominio maschile e misoginia li ha resi tra le personalità online più controverse al mondo, sono stati arrestati a Miami. Le autorità del Regno Unito chiedono l’estradizione per i fratelli influencer con l’accusa di stupro e traffico sessuale tra il 2010 e il 2017. I due, che hanno doppia cittadinanza statunitense e britannica, si erano trasferiti in Romania nel 2016, dove sono stati arrestati nel 2022 con l’accusa di aver partecipato a un sistema per adescare donne a scopo di sfruttamento sessuale. Hanno negato le accuse e il caso rumeno non è andato avanti a causa di problemi legali e procedurali. L’anno scorso è stato loro permesso di lasciare la Romania e sono volati in Florida con un jet privato.

Le accuse a carico dei due fratelli influencer

I due dovrebbero comparire davanti al tribunale federale di Miami all’inizio della prossima settimana. Le accuse pendenti nel Regno Unito imputano ai fratelli di aver abusato di donne in una zona a nord di Londra, dove sono cresciuti. In una dichiarazione del 18 luglio, la Procura della Corona del Regno Unito ha affermato che sono state formulate 38 nuove accuse riguardanti “altre quattro vittime”. Entrambi i fratelli sono accusati di stupro e tratta di esseri umani. Andrew Tate deve affrontare un’ulteriore accusa di sfruttamento della prostituzione e 19 accuse “per reati relativi a immagini indecenti di minori e pornografia estrema”, secondo le autorità britanniche.

Joseph McBride, avvocato che rappresenta i fratelli Tate, in un’intervista telefonica ha definito le nuove accuse provenienti dal Regno Unito “sporcizia e calunnia” intese a far fallire le cause per diffamazione intentate dai fratelli negli Stati Uniti: “Siamo fiduciosi che, una volta che un giudice competente esaminerà i fatti e che il Dipartimento di Giustizia affronterà questo grave abuso di potere, Andrew e Tristan Tate saranno rilasciati. L’America non fa il lavoro sporco della Gran Bretagna in politica“.

Andrew Tate: chi è l’influencer accusato di stupro

Andrew Tate, 39 anni, ha raggiunto la notorietà partecipando al reality show britannico Big Brother nel 2016. È stato espulso dal programma dopo la diffusione di un video che sembrava mostrarlo mentre aggrediva una donna. Lui e suo fratello Tristan, 38 anni, sono sostenitori del presidente americano Donald Trump. Andrew Tate ha oltre 10 milioni di follower su X, ma è stato espulso da piattaforme come YouTube, TikTok e Instagram per aver violato le linee guida sull’incitamento all’odio. Tra le sue affermazioni più controverse figurano commenti secondo cui le donne vittime di violenza sessuale dovrebbero assumersi una parte della responsabilità per le aggressioni subite, descrizioni esplicite di come potrebbe aggredire delle donne e critiche nei confronti di chi cerca aiuto per problemi di salute mentale. I fratelli Tate hanno sempre negato le accuse di abusi e tratta di esseri umani, sostenendo che le dichiarazioni violente e misogine siano state estrapolate dal contesto o fossero intese come scherzi.