Formula 1, in Belgio trionfo di Kimi Antonelli davanti a Leclerc e Verstappen

Continua l’ascesa di Kimi Antonelli. Nel Gran Premio del Belgio, il pilota bolognese torna al successo nella gara lunga e conquista la sesta vittoria in carriera, allungando in classifica generale. Con questo trionfo, l’azzurro raggiunge Riccardo Patrese, secondo italiano più vincente di sempre dietro ad Ascari (13), ed eguaglia stelle come Jacques Laffite, Jochen Rindt e Gilles Villeneuve al 46° posto di tutti i tempi.

Il diciannovenne della Mercedes con una prova esemplare ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc e l’olandese della Red Bull, Max Verstappen. Ai piedi del podio l’altra ‘rossa’ di Lewis Hamilton, che nonostante una penalità di 5″ scontata al primo pit stop chiude davanti a Oscar Piastri. A seguire Hadjar, Norris e Bortoleto, poi Lindblad e Colapinto.

Antonelli: “Bellissimo tornare sul podio dopo tappe difficili”

“È stato bellissimo tornare sul podio dopo una serie di tappe difficili. È stata una gara combattuta, persa la testa della corsa oper al safety car ed è stata una battaglia dura con Leclerc perché andava forte”, ha commentato Kimi Antinelli dopo la vittoria. “Se ho ripreso slancio? Lo slancio l’ho sempre avuto ma non riuscivo a portare a casa i risultati per vari motivi. Devo cogliere ogni opportunità, dobbiamo continuare a portare avanti le prestazioni e vediamo cosa succede a fine anno”, ha concluso.

Leclerc: “Creduto alla vittoria fino alla fine”

Amarezza in casa Ferrari per il successo sfumato. “Ho creduto alla vittoria fino alla fine, ho avuto fortuna con la safety car, ma il passo era forte. Ho avuto un po’ di difficoltà nei primi giri con le hard ma oggi abbiamo fatti un bel passo in avanti”, ha detto Charles Leclerc a fine gara.

Verstappen: “In gara le ho provate tutte, terzo posto va bene”

Insoddisfatto Marx Verstappen, terzo a tagliare il traguardo. “In gara le ho provate tutte, ho avuto come Antonelli un po’ di sfortuna con la safety car, ma il terzo posto credo vada bene”, ha affermato il pilota della Red Bull.